22e journée Top 14 - La Rochelle s'impose à Pau (13-23)

Au terme d’une partie irrespirable, le Stade rochelais s'est imposée au Hameau face à la Section paloise (13-23). Un septième succès à l’extérieur des Maritimes décroché notamment grâce à un homme, l’ouvreur Brock James auteur de 18 des 23 points de son équipe dont un essai (7e). Les Palois ont fait plus que résister avec une belle réalisation de Votu (12e) mais ils n’ont rien pu faire face à la défense rochelaise. Les joueurs de Patrice Collazo et Xavier Garbajosa confirment leur première place et leur suprématie avec ce 10e match de rang sans défaite. Pau reste dans le Top 6 mais grille un précieux joker dans l’optique des phases finales.

L’affiche était déjà alléchante sur le papier avec deux équipes en forme internationale, un arbitre de classe internationale à l’accent anglais bien rôdé et des enjeux de taille dans les hauteurs du classement de Top 14. De plus, vu le contexte actuel d'un rugby qui part en sucette, on espérait vraiment une grosse partie pour oublier les maux qui rongent notre sport. Palois et Rochelais ne nous ont pas déçu en nous gratifiant d’une sacrée belle empoignade. Un véritable combat de boxe qu’il a longtemps fallu départager aux coups (13-16 à 10 minutes de la fin). Mais malgré une ambiance bouillante au Hameau qui vivait son premier "guichets fermés" de la saison, c’est encore La Rochelle qui gagne.

Botia and co

Nous vous avons déjà parlé de Brock James en préambule, auteur notamment ce samedi soir de son premier essai sous le maillot rochelais, alors attardons-nous sur la prestation du désormais troisièmeligne Levani Botia. Il faut que la question soit posée une bonne fois pour toute : ce joueur est-il un extraterrestre ou non ? Percussions, plaquages dévastateurs, offloads, percées, grattages et même un carton jaune, Botia était partout et a encore tout fait. Le rendement du Fidjien et de tout le paquet d’avants rochelais explique pour beaucoup la domination des Maritimes au sol et en mêlée. Seul Steffon Armitage réussissait lui aussi à sacrifier son corps pour aller récupérer ce précieux bout de cuir ou une pénalité. Le résultat final est logique, les Palois n’ont jamais trouvé une seule faille dans le rideau défensif des Maritimes. Pire, ils voyaient même le point de bonus défensif s’envoler avec une ultime réalisation d’Amosa (70e).

Steeve Barry (La Rochelle) face à Pau - 25 mars 2017Icon Sport