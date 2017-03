22e journée Top 14 - Clermont à Lille avec Toulon dans un coin de la tête

De l’Espagne à Lille

C’est au sud de l’Espagne que les Clermontois ont passé la semaine. Enfin au complet après le retour des internationaux, le groupe s’est isolé une semaine au chaud pour préparer la dernière partie de la saison. Les coaches ont concocté un stage studieux, pour conditionner le groupe avant les matches qui comptent vraiment.

Spedding et Jedrasiak, rentrés dans la semaine avant la victoire face à Pau, ont été rejoints en Auvergne par Vahaamahina, Chouly, Lopez, Nakaitaci et Lamerat, vainqueurs du pays de Galles. Avec les retours imminents de blessés (Toeava, Fernandez, Kolelishvili, Bardy…), Clermont doit monter en puissance, et passera un gros test face au Racing.

Un concurrent direct mal en point

Huitièmes du classement, six points derrière le dernier barragiste, les Franciliens n’ont plus le droit à l’erreur s’ils veulent défendre son titre. Cette urgence de résultat est devenue encore plus forte avec les retentissements de la tentative de fusion, et le club des Hauts-de-Seine devra briller devant le public lillois pour s’offrir un peu de répit. "Ils sont dans une phase délicate psychologiquement" , analyse le talonneur Benjamin Kayser.

Le groupe du Racing 92Icon Sport

A Clermont d’en profiter. Une opération payante à Lille serait synonyme de billet direct pour les demi-finales. Ce qui reste l’objectif de l’ASMCA, surtout si l’aventure européenne se prolonge. "On s’est rendu compte après notre bévue de la semaine dernière que le top 4 est archi-resserré. Être dans les deux premiers, ça enlève un match et c’est un confort important. Donc tous les points vont compter" .

Déjà Toulon en tête

Les Clermontois n’en font pas mystère, ce n’est pas ce déplacement dans les Hauts-de-France qui accapare le gros de leur attention. Mais plutôt la réception de Toulon dans une dizaine de jours, en quart de finale de Champions Cup. "Ce n’est pas rien un quart de finale européen, et ce match est forcément dans les têtes" , concède le deuxième ligne Arthur Iturria. "C’est un énorme moment de notre saison qui arrive dans quinze jours, et on n’a pas envie de passer à côté" , ajoute Kayser.

Arthur Iturria (Clermont)Icon Sport

Et pour ne pas gripper la machine avant cette affiche dont les places se sont arrachées en moins de quatre heures ce lundi, les Auvergnats ont ciblé quelques objectifs précis. Et le comportement de l’équipe face au Racing 92 sera scruté par le staff. Après le coup de bambou de Montpellier, Clermont a vivement réagi en corrigeant Pau, emmené par des avants à nouveau dominateurs.

Faire souffler quelques cadres

Pour ne pas laisser retomber la pression, le staff auvergnat devrait composer une équipe à mi-chemin de celle qui débutera face à Toulon dans dix jours. En conciliant la réintégration des absents de ces dernières semaines (Bleus et blessés) et la mise au repos de quelques cadres, très utilisés pendant la période de doublons.

Morgan Parra, violemment secoué sur au moins deux charges à la limite par les Palois et qui cumule déjà deux commotions, pourrait faire partie de ceux qui seront dispensés du voyage dans le Nord. Pour Clermont, ce n’est vraiment pas le moment de perdre son leader, ciblé par les adversaires. "Ça devient gonflant" , râle le coach des avants Didier Bès. "Il fait partie des maîtres à jouer donc il a un menu particulier… Et c’est son jeu, il contesten, récupère des ballons dans les rucks et peu de 9 font ça. Donc il est plus exposé, et c’est à ses copains autour de prendre les précautions pour lui… On ne veut pas faire la police nous-même, mais il va falloir que ça s’arrête."

Morgan Parra (Clermont)Icon Sport