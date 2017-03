20e journée Top 14 - Victoire bonifiée de Toulon face à Bayonne (82-14)

Le RCT voulait se racheter de son non-match à Brive et Bayonne a payé l’addition. Très cher même. Surclassé, l’Aviron a pris l’eau de toutes parts à Mayol (82-14). Les Basques n’ont jamais fait illusion et ont offert une belle séance d’entraînement à Toulon, qui avait déjà largement sécurisé son bonus offensif à la pause avec sept essais marqués (6e, 13e, 16e, 25e, 31e, 36e, 40e+1) et qui a poursuivi son festival après la pause avec cinq nouveaux essais après la pause (52e, 56e, 64e, 76e, 78e). La fin de saison sera très longue pour des Bayonnais déjà résignés depuis longtemps à la descente en Pro D2.

Inexistants offensivement il y a tout juste une semaine à Amédée-Domenech, les Rouge et Noir ne s’attendaient peut-être pas à une telle promenade de santé, quand bien même ils recevaient une équipe déjà tournée vers l’échelon inférieur. Trop sûrement, à tel point qu’elle n’a vraiment pas ressemblé à une équipe de Top 14 ce samedi soir. Il n’y a aucun domaine où les Bayonnais n’ont pas été mangés par leurs adversaires. En touche, Juandre Kruger a plané sur leur alignement, leur chipant trois ballons. En mêlée, ce fut un calvaire puisqu’un tiers des essais toulonnais viennent directement de cette phase de jeu (36e, 40e+1, 52e, 64e). Et dans les duels, pire encore.

Mathieu Bastareaud (Toulon) face à Bayonne - 11 mars 2017AFP

Bastareaud a marché sur Bayonne

Les hommes de Vincent Etcheto ont beau répéter à qui veut l’entendre qu’ils s’accrocheront jusqu’à la fin de la saison, cette prestation hors-sujet plaide en faveur d’une démission générale. L’image de Mathieu Bastareaud piétinant Gabriele Lovobalavu sur son essai est terrible (40e+1) rappelant étrangement ce qu’ont pu connaître les Bleus à la Coupe du monde 2015 contre les All Blacks. Le trois-quarts centre international a d’ailleurs cassé un nombre incalculable de plaquages, lui qui est impliqué sur des essais de Smith (25e) et Muller (32e, 78e) en plus du sien.

D’autres Toulonnais se sont également bien amusés à fendre le rideau de papier bayonnais, à l’image de Bryan Habana (13e, 16e), Juan Smith (25e, 52e) Liam Gill (7e, 56e et Muller (31e, 78e), tous auteurs d’un doublé. Au final, Toulon a inscrit douze essais et reconquit Mayol. Les deux premiers sont certes litigieux, mais il y a peu de chances que les Basques se cacheront derrière cela au vu de la grandeur de l’humiliation. Celle-ci qui risque d’en appeler d’autres d’ici le mois de mai, sans une réelle volonté de serrer les vis. Et peut-être, aussi, de ne pas fausser la fin du championnat.