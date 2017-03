20e journée Top 14 - Pau l'emporte face à Castres (18-12)

Il y a des matches, dans une saison, où si le spectacle n’est pas au rendez-vous, l’engagement permet quand même de se régaler. Palois et Castrais ont livré un duel que seuls les puristes ont apprécié. Pas d’essai mais beaucoup de combat et un score indécis jusqu’à la dernière minute. La Section paloise s’impose finalement et le CO repart du Hameau sans le bonus défensif tout en perdant sa 3e place au classement. Voilà le genre de match qui compte, et qui permet aux Palois de faire un pas vers la qualification.

Invaincus depuis le 19 novembre dernier et sur une série de 7 victoires et 1 nul, les Béarnais poursuivent leur incroyable marche en avant. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur un Tom Taylor impérial face aux poteaux. Le Néo-Zélandais, aligné à l’ouverture, a signé un 100% au pied (6/6) qui permet de faire la différence. En effet, les Tarnais ont eu les opportunités mais Benjamin Urdapilleta (4/6) et Julien Dumora (0/1) ont raté le coche à des moments charnières. Les Castrais se sont peut-être trop entêtés à jouer au pied plutôt qu’à la main.

Un duel entre deux grosses défenses

L’efficacité et le pragmatisme des joueurs de Simon Mannix a fait vibrer le public du Hameau tout comme les percées d’un tranchant Charly Malié et les grattages gagnants de Steffon Armitage, propulsé capitaine. Au sol, ce sont les Palois qui se sont montrés les plus forts et les plus disciplinés alors que ce duel s’est aussi joué dans le secteur de la mêlée fermée. Thomas Charabas s’est employé pour trouver de la stabilité mais quand celle-ci était au rendez-vous, cela permettait d’assister à une poussée stable de plus de 15 secondes (46e).

Tom Taylor (Pau) - 12 mars 2017AFP

À ce rythme, on se demande vraiment où la Section va désormais s’arrêter car elle a livré un match de sérieux prétendant à la qualification. Ce duel dominical avait d’ailleurs des faux airs de phase finale… Castres peut se mordre les doigts de n’avoir pas su exploiter le vent en sa faveur au retour des vestiaires, alors que les deux défenses se sont rendues coup pour coup. Les actions longues furent très rares et souvent ponctuées de maladresses mais elles traduisaient aussi cette volonté de prendre peu de risques, comme sur un match couperet.