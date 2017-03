20e journée Top 14 - La Rochelle s'impose sur la pelouse du Racing 92 (15-38)

Et une nouvelle démonstration rochelaise ! Sur la pelouse du champion de France, les Maritimes en état de grâce ont surclassé un Racing 92 en déliquescence, et se sont offert une dixième victoire de rang toutes compétitions confondues. Vito (11e), Qovu (19e) et Roudil (40e) n'ont laissé aucun espoir aux Franciliens au cours du premier acte. La solide défense des Maritimes et le pied Brock James ont ensuite suffi pour gérer le score malgré un premier essai de Grobler (34e) et la réplique de Nakarawa à l'heure de jeu (62e). Sur la sirène, l’ailier Eliott Roudil a fait boire le calice jusqu'à la lie aux champions en titre en s'offrant un doublé. Avec ce nouveau succès de taille, La Rochelle a usé de tous les superlatifs. Pour le Racing 92 en revanche, conserver sa couronne s'annonce de moins en moins envisageable.

Ils n'ont toujours pas connu la défaite en 2017, et ce n'est pas ce samedi qu'ils ont croisé son chemin. Sur la pelouse d'Yves-du-Manoir, les leaders Rochelais ont encore une fois impressionné la France de l'ovalie. Après s'être imposé sur la pelouse de Toulon et du Stade toulousain, entre autres, c'est le Racing 92 qui est tombé chez lui face aux joueurs de Patrice Collazo. La formation maritime n'avait plus pris le meilleur du club des Hauts-de-Seine depuis 2009, elle l'a fait de la plus belle des manières ce samedi soir.

Victor Vito (La Rochelle) face au Racing 92Icon Sport

Vito s'offre une seconde jeunesse

Une statistique suffit à résumer la domination rochelaise durant cette rencontre : Au cours du premier acte, les Maritimes ont réalisé 104 passes, là où leurs adversaires n'en ont conclu que 34. Asphyxié, acculé par les nombreuses et interminables séquences de jeu des visiteurs, le Racing 92 a très vite décroché dans ce "choc" annoncé, à tort.

Si un homme est à mettre en exergue au milieu de cette performance collective, il s'agit à n'en pas douter du 3e ligne centre Victor Vito. Le Néo-Zélandais, auteur du premier essai des siens, a été de tous les bons coups. Alternant chevauchées décisives, passes après contacts et grattages en règle. Ce nouveau succès est le dixième consécutif pour des Rochalais insolents de confiance et de séduction. Eux qui n'ont plus connu la défaite depuis début décembre sont tout proche de rallier les demi-finales. Avec un calendrier colossal à venir, le Racing 92 a quasiment dit adieu aux phases finales.