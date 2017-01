17e journée Top 14 - Castres s'offre Montpellier (38-25) et intègre le Top 4

Quelle victoire pour le Castres olympique ! Non seulement les Tarnais ont plié sans rompre lors du premier acte, face à des Montpelliérains qui étaient clairement venus tenter un coup dans le sillage d'un attelage Willemse-Du Plessis retrouvé, mais le retour de bâton fut tonitruant en deuxième période. Emmenés d'abord par Dupont puis par Kockott, tous deux dans les bons coups, les protégés de Christophe Urios s'imposent 38-25, quatre essais à trois, dans une affiche qui aura tenu toutes ses promesses. Le CO recolle avec le haut de tableau et se hisse à la 4e place du Top14 tandis que le MHR repart les mains vides.