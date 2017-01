16e journée Top 14 - Reporté, Pau-Lyon n'aura pas lieu dimanche

La rencontre de Top 14 Pau-Lyon, prévue samedi (18h30) mais reportée par mesure de sécurité en raison de l'état de la pelouse gelée, n'aura pas lieu dimanche, a annoncé samedi soir le président béarnais Bernard Pontneau. "On ne peut pas avec les moyens matériels qu'on pourra mettre en oeuvre dans la nuit garantir le match demain" , a expliqué le président Bernard Pontneau.

Des moyens matériels pas suffisants

"Nous n'avons pas les moyens matériels de souffler toute la nuit. Le terrain est actuellement en train de durcir et il faudrait étendre la zone de soufflage. On est capable de mobiliser un certain nombre de chauffages sur le terrain mais pas suffisamment sur la totalité" , a-t-il ajouté.

En milieu d'après-midi, l'arbitre du match Mathieu Raynal, après une inspection du terrain et consultation des deux équipes, avait décidé de reporter le match, jugeant la pelouse impraticable. Selon lui, une bande de terrain de 15 m sur 100 m courant le long de la tribune de presse, peu exposée au soleil en journée, était gelée et non jouable.

Le président de Pau, Bernard Pontneau (de face) en grande discussion avec son vice-président, Yannick Le Garreres à côté du manager Simon MannixAFP

Pontneau : "Si j'ai des mecs cassés ou des Lyonnais, je me le reprocherai..."

L'éventualité de disputer ce match dimanche a agité tous les acteurs présents au stade du Hameau, qui ont attendu la décision de l'expert terrain de la LNR dépêché sur place. "Il y avait un risque d'intégrité physique du joueur" , a poursuivi le dirigeant béarnais. "En tant qu'employeur et responsable, je ne prends pas cette décision. Si j'ai des mecs cassés ou des Lyonnais, avec des blessures graves, je me le reprocherai et je ne vis pas après avec ça" .