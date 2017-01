16e journée Top 14 - Montpellier a fait des dégâts dans les rangs de l'UBB

Le flanker néo-zélandais, Luke Braid, a été victime d'une fissure du tendon des adducteurs droits et sera indisponible deux semaines. Le numéro 8 international Loann Goujon, touché au poignet droit (entorse) sera absent dix jours. Le demi de mêlée Yann Lesgourgues, victime d'une entorse à la main droite, est arrêté une semaine. Enfin, la blessure la plus sérieuse revient au centre Romain Lonca qui s'est fracturé la main et manquera les deux prochains mois de compétition.