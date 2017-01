16e journée Top 14 - Clermont - Toulon, un sommet depuis près de 10 ans

Une histoire commune

Depuis bientôt dix ans, l’affiche s’est imposée comme un classique. Pour les supporters, le diffuseur et les médias évidemment. Mais aussi pour les joueurs, d’autant qu’une partie de l’effectif auvergnat actuel a disputé les finales de Coupe d’Europe 2013 et 2015, perdues face aux Toulonnais. "Il y a forcément une histoire avec cette équipe" , admet le coach auvergnat, Franck Azéma. "On s’est rencontré souvent ces huit dernières années. Le fait que Toulon se soit construit un palmarès et que l’on ait été en difficulté contre eux rend le challenge excitant" .

Romain Taofifénua (Toulon) à la lutte dans un ruck face à Clermont - 25 septembre 2016AFP

Dimanche, même s’il ne s’agit pas d’une finale, ce sera un vrai choc au sommet du Top 14, entre deux équipes rivales et dominantes en Europe depuis le début des années 2010.

Echauffement entre présidents

"C’était probablement plus chaud dans les années 2014, 2015, lorsque nous étions plus directement opposés. Ça n’a pas été le cas ces deux dernières saisons" , observe Eric de Cromières, le président de l’ASMCA, venu faire un tour en salle de presse ce vendredi, et pas uniquement pour souhaiter ses vœux et partager la galette des rois.

La preuve qu’un Clermont-Toulon n’est pas un match comme les autres, même si le président désamorce. "Ce ne sont pas nos ennemis, on en a treize autres en Top 14, et 19 autres en Coupe d’Europe. Ce sera un match intéressant j’espère, même s’il est placé un peu tard en soirée..."

Eric de Cromières, le président de ClermontIcon Sport

Le président toulonnais, Mourad Boudjellal, a rajouté quelques lignes à son recueil de vannes sur Clermont pour faire monter la sauce. Le président clermontois a soigneusement éludé les piques, et s’est contenté d’afficher sa sérénité à l’avant-veille du choc, en réponse à son homologue varois. "Ça a une bonne saveur, c’est un match important dans la saison. Il dit que je suis un bon mec, moi je vais vous dire que ce n’est pas un mauvais mec. C’est tout" .

Du lourd pour Clermont avant l’Europe

Quand l’année commence par un tel rendez-vous, pas de risque de voir les joueurs se disperser... Même si les deux prochains weekends réservés à la Coupe d’Europe exigeront un investissement total des Clermontois pour assurer un quart de finale à domicile, les hommes d’Azéma veulent effacer face aux Rouge et Noir de Toulon leur défaite à Toulouse.

Morgan Parra (ASM Clermont) - 10 décembre 2016AFP

"C’est du lourd. On est bien assez concentrés sur Toulon et ce qu’on va devoir produire pour avoir le temps de penser à la Coupe d’Europe" , résume le coach clermontois. "On débute un gros mois de janvier, et c’est bien de commencer par Toulon. On va voir si on est capables d’élever notre niveau" . Face à des Toulonnais en progrès, Morgan Parra et les siens devront être vigilants. "Ils restent sur une grosse perf' face au Racing et ils ont besoin de points, donc ils auront des intentions" .

Dans les cordes la saison dernière

Même lorsque les coaches font tourner leurs effectifs – ce sera le cas de Ford dimanche – Clermont et Toulon restent deux belles machines. Et les Auvergnats n’ont pas oublié que c’était avec une équipe privée de quelques stars que le RCT était venu s’imposer sur la pelouse de Marcel-Michelin la saison dernière, provoquant quelques turbulences. "Je ne perds pas la mémoire, je me souviens qu’ils nous avaient mis dans les cordes" , rappelle Franck Azéma. "Ça fait partie des difficultés que l’on a rencontré la saison dernière, ça a aussi été formateur, mais ils nous avaient bousculés, défoncés même" .

La joie de Toulon après son succès à Clermont - 28 novembre 2015Icon Sport