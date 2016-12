15e journée TOP 14 - 3 victoires de suite : une première pour Pau cette saison (32-27)

Et de trois pour Pau ! 3e succès consécutif, une première cette saison du côté de la Section paloise. Les Béarnais ont négocié au mieux la réception du dauphin montpelliérain (32-27). Après une première période très prolifique, avec des essais inscrits par Votu (6e), Dupichot (25e, 33e) d'un côté et Spies (23e) puis Watremez (30e) de l'autre, Pau a clairement dominé les débats au retour des vestiaires.

En double supériorité numérique, le mêlée paloise a envoyé James Coughlan dans l'en-but (58e). Un quatrième et dernier essai qui a définitivement mis à l'abri les joueurs de Simon Mannix. Auteurs d'une fin de match au physique, les Héraultais se sont contentés du point de bonus défensif après le premier essai chez les pros de Duhan Van der Merwe (73e).

Vers de nouvelles ambitions ?

Le soulagement du Hameau au coup de sifflet final ! Après Clermont puis Bordeaux-Bègles, Pau vient de dompter un autre candidat au titre. Montpellier sera la dernière victime de la Section paloise en 2016. Les Béarnais ont aligné une troisième victoire consécutive en championnat. De quoi se donner de l'air dans la course au maintien et envisager de nouvelles ambitions pour 2017.

Jale Vatubua (Pau)Icon Sport

Terrible offensivement comme à Grenoble il y a quelques semaines, le MHR a cette fois-ci trouvé davantage de répondant. Si Pau a suivi le rythme des Héraultais dans les quarante premières minutes, les Béarnais ont fait cavalier seul par la suite.

Le coaching gagnant de Mannix

On croyait les Palois hors de portée à l'heure de jeu et après les quatre essais inscrits par Votu (6e), Dupichot (25e, 33e) et Coughlan (58e). C'était sans compter sur la fraîcheur et la densité physique du squad du MHR. Ressuscités après le premier essai en Top 14 de Duhan Van der Merwe, les Héraultais auraient clairement pu finir en trombe et faire le hold-up parfait. Là encore, Pau a écœuré son adversaire du jour.

Simon Mannix (Pau)Icon Sport

Sur une ultime mêlée, Simon Mannix se précipite et ordonne le changement : Malik Hamadache est appelé en renfort et revient sur la pelouse. Coaching gagnant de la part du technicien néo-zélandais. Alors que le pack de Montpellier dominait clairement les débats depuis quelques minutes, le pilier droit béarnais a sécurisé la victoire. La troisième de rang pour des Palois rassurés au classement. Avec un effectif remanié, le MHR s'est contenté du bonus défensif. Venir chercher des points au Hameau pourrait en effet se faire de plus en plus rare.