14e journée Top 14 - Racing 92 - Castres (23-10) : Le Racing a son gâteau... mais sans la cerise

Le Racing 92 retrouve le chemin de la victoire. Après deux semaines européennes délicates et au terme d'une rencontre dominée et maîtrisée dans son ensemble, les Franciliens ont assuré un septième succès à domicile au autant de réceptions cette saison en battant Castres (23-10). Les joueurs du duo Travers-Labit se sont illustrés durant cinq minutes de folie dans le premier acte, avec deux essais de Chauveau (26e) puis Lauret (29e). Si Nyanga est venu offrir le bonus offensif à sa formation dans le money-time (73e), Thomas Combezou a sauvé l'honneur des siens sur la sirène et prive le Racing d'une victoire à cinq points.

Qu'elle fait du bien celle-ci ! Dans le doute après deux revers de rang en Champions Cup, qui ont d'ores et déjà condamné les Franciliens sur la scène européenne, le Racing 92 a remis les choses dans l'ordre en Top 14. Pour la première journée de la phase retour et face à la dernière équipe qui est venue s'imposer à Yves-Du-Manoir, les coéquipiers de Dimitri Szarzewski ont assuré l'essentiel.

Leone Nakarawa (Racing 92) - 23 décembre 2016AFP

Une défense imperméable et une conquête rassurante ont permis aux champions de France en titre de faire prévaloir leur suprématie devant une vaillante formation castraise. Le CO, qui a joué de malchances avec les blessures de Rallier puis Tulou en première période, s'est accroché malgré vingt minutes en infériorité numérique. Seule satisfaction pour les Tarnais : cet essai de Combezou à la dernière minute qui prive son concurrent direct aux phases finales d'un point de bonus offensif.

Nyanga funambule, Lauret s'est vu pousser des ailes

Une rencontre âpre, disputée, qui a soudain vibré au cours du premier acte. D'abord par ce contre de Xavier Chauveau sur son vis-à-vis et cet essai opportuniste du demi-de-mêlée (26e). Ensuite, et quelques minutes plus tard, par cette course incroyable sur plus de trente mètres d'un Wenceslas Lauret insaisissable (29e). Le troisième ligne a récidivé au cours d'une deuxième période soporifique, offrant le troisième essai des siens à son compère Yannick Nyanga.

Servi en bout de ligne, l'international français a trouvé le temps d'aplatir dans l'en-but avant d'être éjecté en touche par Combezou (73e). Si l'essentiel a été assuré de la part des Franciliens qui passeront Noël dans le bon wagon, ce point de bonus offensif enlevé dans les ultimes instants restera la seule ombre au tableau du Racing 92 ce vendredi soir. Même si du côté de Colombes, il n'est pas sûr que l'on vienne faire la fine bouche.