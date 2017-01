TOP 14 - Yacouba Camara : "La renégociation de mon contrat avec Toulouse ne s'est pas bien passée"

Le 17 avril 2016 contre le Racing 92, le genou gauche de Yacouba Camara a lâché. Verdict, une rupture des ligaments croisés qui va éloigner des terrains le troisième ligne international (3 sélections) durant de longs mois. Une longue période de rééducation durant laquelle Camara a pu préparer son retour mais aussi son avenir. En effet, dès le mois de septembre, il officialisait son départ pour Montpellier la saison prochaine. Une signature qui allait faire couler beaucoup d'encre, tant pour l'origine de sa destination que pour ses nouvelles prétentions salariales (Camara touchera 45 000€ par mois, ndlr).

Une pluie de critiques s'est alors abattue sur le troisième ligne. Traitre, mercenaire... Les mauvais qualificatifs ont fusé à son encontre. Cependant Camara s'explique. "La renégociation de mon contrat ne s'est pas bien passée. J'ai décidé de me lancer un nouvel objectif ailleurs. Il n'y a pas que le financier" , confie-t-il dans l'Equipe. "C'est aussi un choix personnel, un choix de vie, un choix familial. Mais je préfère garder tout ça pour moi" , plaide-t-il.

Yacouba Camara (Toulouse) - 17 avril 2016AFP

Pas forcement d'attache avec le Stade toulousain

Ce serait donc en grande partie pour des raisons sportives que Camara aurait choisi de quitter le club qui l'a lancé en Top 14. Lui qui dit avoir "apprécié son passage à Toulouse" , et avoue "ne pas avoir forcément d'attache" . Originaire d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), Camara a évolué à Bobigny et Massy avant de rejoindre la Ville Rose en 2013.

Mais son parcours appartient désormais au passé pour ce joueur résolument tourné vers l'avenir. "Je laisse parler les gens. Je suis bouddhiste ! Tout ça ne me touche pas ! Je suis comme un bouclier ! Je suis complètement hermétique. Je vis ma vie" , assure t-il. Et ce ne sont pas ses nouvelles ambitions sportives et pécuniaires qui vont lui faire tourner la tête. "Vous pensez que je vais arriver au stade en Ferrari ?" , plaisante-t-il. La seule chose qui semble le motiver c'est de rejouer à nouveau au rugby et "exercer mon métier, ma passion" , ajoute Camara pour conclure.

Yacouba Camara (Toulouse) Icon Sport

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans l'Equipe en page 37.