TOP 14 - Vincent Etcheto (Bayonne) : "Bien sûr qu’on anticipe la Pro D2"

Avec 10 défaites depuis le début de la saison, dont 3 revers lors des 3 derniers matches, Bayonne pointe à la dernière place du classement de Top 14. Une situation qui laisse Vincent Etcheto pessimiste quant à l'avenir de son club dans l'élite.

Pessimiste mais pas résigné, le manager concède que son club n'est pas encore "mathématiquement" relégué même s'il avoue préparer l'avenir à l'étage inférieur. "Bien sûr qu’on anticipe la Pro D2" , a-t-il déclaré dans les colonnes de Sud-Ouest. Une descente probable qui est une occasion pour les jeunes du club de se montrer : "Il y a le petit Guillaume Ducat qui est rentré, Martin Laveau joue de plus en plus, il y a d’autres joueurs, et on va rentrer petit à petit des jeunes parce qu’on sait que c’est sur eux qu’on va s’appuyer" , confie le manager bayonnais.

Vincent Etcheto compte sur Martin Laveau et les jeunes bayonnaisIcon Sport

Un manager fidèle au poste

Une jeune équipe en construction qu'il souhaite mener la saison prochaine en Top 14 ou en Pro D2 : "Je suis encore manager de ce club pour longtemps, j’ai un contrat de deux ans après cette année. Peut-être qu’on décidera de me sortir mais, je l’ai déjà dit, je ne me sortirai pas." Au club depuis 2015, Etcheto n'évoque pas un seul instant l'idée d'une fusion ou d'une création d'un seul club basque, pour lui l'Aviron a de l'avenir. "J’ai envie qu’à l’Aviron, et je dis bien à l’Aviron, on puisse construire un club solide qui draine beaucoup de jeunes et devienne un club ambassadeur du Pays basque."

Vincent Etcheto (Bayonne) - 21 août 2016Icon Sport