TOP 14 - Vincent Clerc (Toulon) : "Le record d'essais, je suis obligé d'y penser"

"Je vais m'imprégner de l'ambiance d'avant match, j'y suis de plus en plus sensible maintenant que la fin approche" , a confié Vincent Clerc dans les colonnes de l'Equipe de ce dimanche. Aligné dans le XV de départ pour affronter Clermont, au stade Marcel-Michelin, l'ex ailier toulousain a bien l'intention de profiter de l'atmosphère et du parfum des grands matchs.

Peu utilisé cette saison en raison d'une blessure à un tendon d'Achille, le Varois a tout de même foulé la pelouse de l'Altrad stadium face à Montpellier lors de la 14e journée. Entré à la 58e minute, l'ailier a pu enfin retrouver des sensations et s'imagine maintenant franchir de nouveau la ligne d'en-but en compétition.

Vincent Clerc (Toulon) - septembre 2016Icon Sport

Entrer dans l'histoire avant de laisser la place aux espoirs

Marquer, c'est l'un des objectifs de sa fin carrière, ce qui lui permettrait ainsi d'entrer dans l'histoire en battant le fameux record de Laurent Arbo, "On y pense pour moi. Donc je suis obligé d'y penser car on m'en parle beaucoup. Après, ce serait rigolo de passer la barre symbolique des 100 (il en est à 98, Laurent Arbo détient le record à 100). Je suis ailier, j'ai envie de marquer des essais avec Toulon, donc si j'en marque, ce record en découlera" explique-t-il avec envie.

Si Vincent Clerc avoue ne plus se focaliser sur son futur départ à la retraite, l'infatigable chasseur d'essai pense qu'à son poste la relève est assurée, "On voit Gabriel Lacroix ( La Rochelle), le jeune (Louis) Dupichot à Pau ( prêté par le Racing 92)... On parle de deux petits gabarits mais, demain, il y aura peut-être un nouvel Aurélien Rougerie... Il y a des ailiers, mais il leur manque parfois l'opportunité de jouer" , regrette-t-il toutefois.

Vincent Clerc (Toulon) - décembre 2016Icon Sport

Des regrets il ne voudra pas en nourrir à l'issue de la rencontre contre Clermont, en tentant de s'approcher un peu plus de la barre des 100 essais mais surtout en répondant présent pour ce sacré rendez-vous. Comme pour poser sa marque sur ce match, celle des grands champions.

L'intégralité de l'interview est à retrouver aux pages 28 et 29 de l'Equipe du dimanche 8 janvier.