TOP 14 - Toulouse : Pour Ugo Mola, Cheslin Kolbe est un "joueur déroutant"

International à 7, ce dernier a participé aux Jeux Olympiques de Rio et rejoindra le squad des Haut-Garonnais à compter de la saison 2017-2018. "C’est un garçon qui va nous amener des qualités de vitesse et d’appui. Il est très déroutant sur le fond du terrain, capable de jouer à l’aile et à l’arrière. Comme nos joueurs français partent souvent en sélection on a souhaité prendre un joueur qui allait passer onze mois avec nous. Ce n’était pas vraiment dans les habitudes du club mais on est obligé de penser à ça. C’est un excellent joueur à XV et il est aussi troisième des Jeux Olympiques à VII" a-t-il détaillé. "On avait déjà le champion olympique (le fidjien Kunatani, ndlr), il ne nous manque plus qu’à trouver le vice-champion olympique" a conclu Ugo Mola dans un large sourire.