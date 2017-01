TOP 14 - Toulouse : Maxime Médard incertain et Yacouba Camara de retour pour la venue de Pau

L'entraîneur des trois quarts a annoncé qu'une décision serait prise au dernier moment concernant l'arrière international. Le staff toulousain enregistre en revanche les retours de Mc Alister (commotion) et de Marchand (épaule). Aprés neuf mois d'absence et deux matchs de reprise avec les Espoirs Yacouba Camara (genou) fera également partie du groupe. Aldegheri (genou) et Albacete (reprise) sont toujours forfait.