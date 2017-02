TOP 14 - Pau : Julien Pierre prolonge, "le dossier avance" pour Conrad Smith

Pierre, 35 ans, arrivé au club en 2015, portera les couleurs béarnaises jusqu'en 2018. Actuellement blessé au biceps, l'ancien 2e ligne international a été opéré la semaine dernière et son absence pourrait aller jusqu'à trois ou quatre mois. Son club réfléchit à la possibilité d'enrôler un joker médical, a précisé Pontneau.

Concernant son centre néo-zélandais Conrad Smith, en fin de contrat en juin prochain, "le dossier avance" , a déclaré le dirigeant. "C'est très clair entre lui et nous, il a bien indiqué que s'il jouait une saison de plus, ce serait à Pau. On s'assoira autour d'une table quand lui et nous en ressentiront le besoin, a-t-il poursuivi."