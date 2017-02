TOP 14 - Pau domine Lyon en match en retard de la 16e journée (38-15)

Sur sa pelouse du Hameau, la Section paloise s'est largement imposé (38-15) et enchaîne avec une cinquième victoire consécutive en Top 14, une première dans l'histoire du club. Plus inspirés dans le jeu courant et agressifs dans les zones de combat, les hommes de Simon Mannix se sont fait peur en perdant le bonus défensif à 10 minutes de la fin du match, avant d'inscrire un dernier essai pour le récupérer. Ils profitent de ce succès bonifié pour intégrer le Top 6, au détriment du Stade toulousain.

Une première période pleine d'essais

N'en déplaise aux amateurs de déjeuners en famille, il ne fallait pas arriver en retard au Hameau ce dimanche midi. Après seulement 8 minutes de jeu, les deux équipes avaient frappé tour à tour par l'intermédiaire d'Arnold pour le Lou, et de Ratuvou pour la Section. L'ailier palois inscrivant là son huitième essai de la saison.

Et alors que le vent soufflait par à-coups sur Pau, les plus grosses bourrasques ont été déclenchées par des Béarnais déchaînés, inscrivants 5 essais, dont 4 en première période. Frustrés, les Lyonnais se rendaient coupables de quelques mauvais gestes, avant de montrer un meilleur visage et de passer la ligne une deuxième fois en seconde période.

Le doublé d'Hamadache

C'était la journée d'Hamadache. Solide en mêlée et très en vue, le pilier droit béarnais a d'abord profité du bon travail des avants de la Section pour marquer une première fois à la 32e. Six minutes plus tard, lancé à pleine vitesse, il a tout simplement démoli la défense du Lou à lui tout seul, en cassant deux placages avant de passer la ligne en force. Lui qui n'avait jamais marqué en Top 14 pouvait sortir sourire aux lèvres peu avant l'heure de jeu, sous l'ovation du public du Hameau.

Malik Hamadache - PauAFP

Après des victoires face à Clermont, Bordeaux, Montpellier et Toulouse, les hommes de Simon Mannix enchaînent et prouvent qu'il faudra compter sur eux dans la course à la qualification. Mauvaise journée en revanche pour Lyon qui, en plus de cette défaite, a perdu Michalak et Bonnaire sur blessure. Le déplacement à Toulon et la réception de Montpellier seront sans doute déterminants pour la suite de la saison du Lou.