TOP 14 - Mourad Boudjellal (Toulon) : "En mêlée, on a inventé la vitesse supérieure en arrière"

Sur la pelouse du stade Marcel-Michelin, le 8 de devant varois a souffert en mêlée. Et ce malgré les tentatives de Marc Dal Maso, avec les remplacements de Fresia et Saulo dès la 30e minute. "En mêlée, on a inventé la vitesse supérieure en arrière. On a été lamentables" , a grondé Mourad Boudjellal dans l'Equipe de ce lundi. Très remonté, le président varois a même émis des doutes quant à la suite de la saison pour son équipe : "Avec Clermont, le match le plus important de la saison est le troisième. Clermont y sera, c'est sûr. Mais nous ?"