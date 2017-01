TOP 14 - Matthieu Ugalde (Brive) : "On s'est trahi"

"On s'est un peu menti aujourd'hui. On était venu pour gagner ici, même si on ne l'avait pas trop dit. On voulait accrocher le bon wagon pour mettre un peu de piment à notre fin de saison. On s'est trahi, on repart en arrière et on jouera finalement le maintien jusqu'à la fin. Prendre 35 points (NDLR, 33) chez le dernier, pour espérer ensuite jouer les six premières places, c'est compliqué. Ils ont été meilleurs que nous, tout simplement. Ils ont eu plus d'envie et tout s'est mal enchaîné."