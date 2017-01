TOP 14 – Lyon : Le Lou entre déjà dans le money time

On peut parler de "retrouvailles" entre Lyon et le Top 14 dans la mesure où la dernière sortie en championnat remonte au 30 décembre. Depuis, il y a eu ce match de Pau reporté au 12 février et accompagné de rancœur, puis deux semaines européennes nécessitant une gestion particulière du groupe. "Tout le monde a eu du temps de jeu en Challenge car tu ne peux pas arriver contre le Racing sans avoir joué pendant 4 semaines" , insiste Pierre Mignoni.

Un mois de mars déterminant en ligne de mire ?

Des fourmis dans les jambes, c’est sûr, les Lyonnais en ont. D’autant plus que l’enchainement des matches est monstrueux jusqu’à fin mars. Le capitaine Julien Puricelli reconnaît que "c’est un moment important" et que "le mois de mars sera décisif pour nous comme le sera ce match face au Racing" , car trois réceptions (Montpellier, Paris et Bayonne) sont programmées en quatre matches en mars. "J’espère que l’on profitera de cette série pour s’affirmer et nous donner un petit d’air" , enchaine-t-il.

Julien Puricelli (Lyon) prend le dessus sur Julien Ledevedec (Brive) - décembre 2016Icon Sport

Globalement, ces sept prochains rendez-vous apparaissent comme un money time "excitant" , de l’aveu du troisième ligne. "On joue tout le temps dans cette configuration mais c’est vrai qu’il y a un bel enchainement avec deux mois intenses" . Cela commence face au Champion de France, un adversaire que Lyon n’a plus battu depuis… le 6 septembre 2008 en Pro D2 ! Déjà un sacré col à franchir.

Puricelli : "Ce sur quoi on s’appuie, c’est la conquête"

Et pour arriver à ses fins, le Lou compte s’appuyer sur sa conquête. Un vrai point fort. "On a besoin de ce secteur pour mettre l’équipe en confiance" , explique Julien Puricelli. Les deux accros face à Brive (un nul et une défaite) montrent bien que dès que les Lyonnais sont pris dans ce registre, ils se retrouvent en difficulté. Cela passera aussi peut-être par une capacité à entreprendre et à alterner. "Il faut entrer dans le match rapidement" , résume-t-il.

Le pack lyonnaisIcon Sport

L’arrivée au Stade de Gerland, un impact ?

On aurait tort de minimiser l’importance d’un déménagement en cours de saison. Si les joueurs prendront pleinement possession de leur nouveau cadre de travail qu’à partir du mois de février (les entraînements ont toujours lieu au Matmut Stadium de Vénissieux), le Stade de Gerland est bien leur nouvelle arène. "On s’y était déjà entrainé plus tôt dans la saison donc ce n’est pas une découverte" , rassure Julien Puricelli ". Cela s’est fait petit à petit, on s’y est rendu pour voir l’évolution des travaux et les infrastructures. Le projet fini sera quelque chose d’extraordinaire" , poursuit-il.