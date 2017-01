TOP 14 - La Rochelle : Patrice Collazo met fin à la rumeur Rawaca ?

D'autant que dans la nuit de lundi à mardi, la Fédération fidjienne a annoncé que Rawaca avait demandé à être libéré pour pouvoir s'engager avec un club français. Dans la foulée, le média Fijivillage s'est emparé de l'affaire et a affirmé que le champion olympique prenait la direction de La Rochelle. Surpris, Patrice Collazo a une nouvelle fois démenti l'information avec humour, "Non, toujours pas de Rawaca. J’ai vu passer ça, ça nous fait rire. Comme il y a trois mois. Ce n’est pas dans les tuyaux, ce n’est pas prévu. Si l’avion passe, on verra. Les annonces, c’est nous qui les faisons, le mieux, c’est donc d’attendre si nous communiquons dessus. Mais ça n’est pas à l’ordre du jour" , a-t-il déclaré dans les colonnes du journal Sud-Ouest.