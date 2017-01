TOP 14 - Grenoble : Le FCG peut-il vraiment se relever ?

La lourde défaite de dimanche dernier à La Rochelle (40-3) a-t-elle marqué un nouveau tournant dans la saison de Grenoble ? Alors qu’il venait d’aligner cinq performances intéressantes face à Clermont, le Racing 92, Bordeaux-Bègles, Montpellier et Toulouse, même si une seule victoire était venue récompenser son investissement, le FCG a replongé sur la Côte Atlantique. Rappelant les déconvenues subies en début de saison au Stade français (54-20), à Castres (46-9) et à Toulon (42-12).

"C’est une défaite qui fait mal parce que ça fait longtemps qu’on n’avait pas eu un écart au score qui était aussi large" , analyse le demi de mêlée grenoblois Lilian Saseras. On enchaînait les bonnes prestations. On a gagné contre Toulouse (26-22), on s’est dit peut-être que ça y est, ça tourne en notre faveur et puis là, c’est un gros coup d’arrêt qui est difficile à digérer c’est sûr.

Héguy : "Maintenant, il faut assumer et jouer le jeu jusqu’au bout"

À La Rochelle, les Grenoblois ont reculé en mêlée, cédé en défense en seconde période et commis de nombreuses fautes de main, 14 comptabilisées par Bernard Jackman. Au terme de ce match perdu, le capitaine Jonathan Wisniewski et l’ailier isérois Lucas Dupont ont exprimé une sorte de ras-le-bol par rapport aux maux récurrents et insuffisances affichés par Grenoble. Jusque-là, les discours, lucides sur la situation plus que délicate du FCG, restaient malgré tout positifs.

En Charente-Maritime, le ton a changé. Il s’agissait d'une sorte d'appel à la révolte. "Si le contenu avait été différent, ça aurait été un peu plus facile de s’entraîner" , expliquait mardi Arnaud Héguy. "C’est beaucoup de frustration. Aujourd’hui, on est dans une situation qui fait que tout est compliqué. Je pense qu’on va vivre cinq mois très compliqués jusqu’à la fin de la saison."

Pour autant, il est hors de question d’abandonner. "Tout le monde a des intérêts que ce soit personnels ou communs" , rappelle le talonneur. "On se doit déjà de se respecter, respecter les salariés du club et se donner à fond. Si on en est là, c’est qu’il y a des choses qui n’ont pas été faites correctement. Les matches seront compliqués, certes, on est dans une situation compliquée, oui, maintenant il faut assumer et jouer le jeu jusqu’au bout."

Lilian Saseras (Grenoble) - 1er janvier 2017AFP

Saseras : "Le groupe a envie de sauver le FCG"

Après son revers rochelais et le succès lyonnais contre Bordeaux-Bègles, Grenoble, 13e, est de nouveau à 10 points du Lou, premier non relégable. "Aujourd’hui, on n’a plus le choix. Ça ne sert plus à rien de calculer. On sait qu’on a plus de chances d’être en Pro D2 qu’en Top 14 l’an prochain, mais on a encore cette chance de pouvoir y rester. On ne va pas se poser de questions. […] Le groupe est uni et a envie de sauver le FCG" , assure Lilian Saseras.

Avant d’aller à Brive samedi (14h45), les Grenoblois ont cherché à ne pas s’enfoncer davantage. "On ne se casse pas trop la tête parce qu’on a fait une mauvaise performance, ça ne va pas nous aider à être meilleurs ce week-end" , déclare Bernard Jackman.

Bernard Jackman (Grenoble)Icon Sport

En Corrèze, le FCG va s’attacher à proposer un autre contenu. Ça passera d’abord par une mêlée solide face à une équipe corrézienne qui a été dominée sur ce point fort au Stade français. Et une défense plus imperméable. "On prépare ce match avec beaucoup d’application et d’envie. On va essayer de prendre du plaisir sur le terrain parce qu’à La Rochelle, on n’en a pris aucun" , dixit Lilian Saseras.

Ni le demi de mêlée, ni Arnaud Héguy ne s’attendent en revanche au round 2 du combat de boxe qui avait marqué le match aller remporté par le FCG (36-23). Autrefois peut-être, mais le professionnalisme a changé la donne. Par contre, les Grenoblois sont certains que les Brivistes mettront beaucoup d’engagement, une de leurs marques de fabrique.