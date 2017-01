TOP 14 - Grenoble : Gio Aplon et cinq autres joueurs prolongent

Roodt, Alexandre, Dupont et Aplon, signe fort, se sont réengagés pour trois saisons, Muldowney pour deux saisons et Taumalolo pour une saison plus une en option. Il y a deux semaines, Bernard Jackman se montrait confiant quant à la capacité de Grenoble de conserver la plupart de ses joueurs cadres même en cas de descente en Pro D2.