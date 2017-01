TOP 14 - Grenoble : Alisona Taumalolo forfait à Brive

"Il faut régler le problème. On l’a fait jouer trop tôt contre Montpellier et le Stade toulousain parce qu’il est très important pour nous" , expliquait mardi Bernard Jackman. "Après ce week-end, on a 10 matches à jouer (en Top 14). Il faut que Sona Taumalolo soit à 100 %" . Après un problème d’adducteur qui l’a empêché de tenir sa place à La Rochelle, le centre Fabrice Estebanez est en revanche opérationnel pour ce match en Corrèze.