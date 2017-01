TOP 14 - Clermont - Toulon (30-6) - La tête du Top 14, Clermont l'a reprise avec la manière

Clermont s’impose avec le bonus offensif contre Toulon (30-6), et récupère donc la première place au classement, seul en tête cette fois. L’ASM, meilleure attaque du championnat, reste dans sa moyenne : elle a inscrit quatre essais. Si la réalisation de Fofana aurait pu susciter la polémique, celui de Lamerat a conforté le bonus. Les Varois ont eu davantage le ballon en seconde période, mais les Auvergnats n’ont jamais cédé : les joueurs de Mike Ford doivent se contenter d’un drop et d’une pénalité. Surtout, le RCT doit se poser de nombreuses questions, surtout sur sa prestation ô combien médiocre en mêlée fermée.

Pour ce choc de haut de tableau, et pour s’assurer la première place du Top 14, l’encadrement clermontois avait fait confiance à ses internationaux, et notamment sa paire de centres tricolores. Malgré sa ligne de trois-quarts séduisante, les Auvergnats remportaient avant tout ce match avec leurs avants. La mêlée toulonnaise était longtemps mise à mal, avant de se reprendre en fin de rencontre.

Le travail de sape des "gros" payait. Après plusieurs séquences au près, Fofana crochetait, et servait Lopez. Un premier essai d’internationaux (24e). Lors du second acte, les Clermontois possédait moins le ballon. Mais Fofana inscrivait l’essai du bonus offensif sur une interception, O’Connor n’ajustait pas sa passe pour Nonu. Habana revenait à pleine vitesse sur le centre français, mais selon M.Brousset, l’international parvenait à aplatir. Ça se jouait à quelques centimètres voire millimètres. Histoire de faire taire la polémique, Lamerat marquait le 4e essai de ce match, sur une passe décisive de Nakaitaci. Les internationaux français montraient donc qu’ils étaient en forme à moins d’un mois du Tournoi des Six-Nations.

Une défense qui fait mal au moral

La manière, ce n’est pas seulement les 3,06 essais par match inscrits par les Clermontois en moyenne. C’est aussi de se battre pour ne pas prendre d’essai. Et ce dimanche soir, les Jaunards se posaient en exemple. Les Varois avaient pourtant de nombreuses occasions en seconde période. Rien à faire. "C’est une équipe mieux organisée (…) On n’a pas été assez virulents" , concédait Maxime Mermoz en fin de rencontre.

Noa Nakaitaci (Clermont) face à Toulon - 8 janvier 2017AFP

En début de partie, le RCT était réaliste, pragmatique : Bernard passait son 3e drop de la saison. Mais très vite, ses offensives demeuraient stériles face aux barbelés auvergnats. Et c’est bien là la force de l’ASM, et ce qui lui vaut cette première place. Les assauts inutiles atteignaient le moral des Rouge et Noir. Et à cela s’ajoutait une nouvelle blessure : celle de Vincent Clerc (70e), peut-être à nouveau touché au tendon d’Achille, mais le gauche cette fois. Avant la campagne européenne, les Clermontois se sont mis en confiance, en battant largement un concurrent pour le titre, au moins pendant la phase régulière…