TOP 14 - Clermont - Aurélien Rougerie : "J'ai conscience d'être un dinosaure"

"Je voulais prendre le temps de la réflexion pour ne pas faire n'importe quoi, et ce qui m'a décidé, avant tout, c'est le plaisir" , a déclaré l'emblématique joueur clermontois, "le plaisir (...) sur le terrain, le plaisir qu'on essaie de donner aux supporters et le plaisir que je prend avec mes partenaires" .

"Il y a une très bonne ambiance. Ça transpire sur le terrain et ça, c'est très bon" , a poursuivi celui qui sera Jaune et Bleu jusqu'en juin 2018, soit sa "19e saison avec le groupe professionnel" . L'ancien international (76 sélections de 2001 à 2012), a écouté son physique pour trancher. "La seule chose qui aurait pu me faire arrêter, c'est mon vieux corps, mais ça ne va pas trop mal" , a-t-il dit. "Ce qui a décidé, c'est évidemment le corps, les douleurs, et les performances sur le terrain" .

Aurélien Rougerie (Clermont) AFP

Un guide pour la jeune génération

Depuis sa première licence avec Clermont en 1986 à l'âge de six ans, l'ailier de formation, reconverti en centre par son ancien entraîneur Vern Cotter, a passé plus de trente ans dans le même club. "J'ai conscience d'être un dinosaure parce qu'il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui" , a-t-il affirmé.

Même s'il dispose de moins de temps de jeu cette saison, Rougerie va continuer à faire figure de guide pour la jeune génération. "C'est pour ça que j'ai pris cette décision aussi. C'est un rôle différent pour moi, dans lequel je me plais" , dit-il. Le président de l'ASM Eric de Cromières a salué "un équipier, un formateur, un leader, un grand personnage du club, une star du rugby français" .

Aurélien Rougerie et Davit Zirakashvili (ASM Clermont)AFP