TOP 14 - Castres : Urios frustré après la défaite contre La Rochelle

"On était très déçu du match aller. On a trop été pénalisés, l'arbitre a sifflé beaucoup de fautes au sol. C'est frustrant, on était dans le match. Je ne savais pas quoi dire aux joueurs dans le vestiaire... On savait qu'il fallait mettre du désordre, éparpiller cette équipe rochelaise, afin de les faire douter. Je regrette des ballons perdus en première mi-temps. C'était un match engagé, un match d'hiver. On a perdu mais on a vu un CO présent, avec l'envie de jouer un match. On va fermer notre gueule et continuer à travailler. Car il y a un match de Coupe d'Europe à préparer contre Northampton où l'on est en mesure de se qualifier."