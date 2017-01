Sébastien Tillous-Borde (RCT) : "Si on n'est pas au niveau à Clermont, on va en prendre 40"

Après 5 minutes face à Montpellier, vous avez disputé une heure face au Racing. La blessure à l'épaule est-elle un mauvais souvenir ?

Sébastien TILLOUS-BORDE : L'épaule va mieux, je suis content de revenir et d'être bien. Pendant quelque temps, j'ai joué blessé avec une acromio-claviculaire. En jouant avec ça, j'ai compensé notamment sur les passes et j'ai eu un déséquilibre musculaire qui a entraîné une tendinite. Pendant un mois et demi - deux mois, je n'ai fait que de la rééducation et là ça va mieux. Le moral va bien, d'autant plus qu'on a bien débuté.

Le RCT a effectivement bien débuté l'année dans un match très âpre face au Racing. De l'extérieur, c'était impressionnant alors sur le terrain...

S. T-B : C'est vrai que c'était très rugueux, ça tapait fort ! On est content d'avoir fait un bon match, même si en étant plus appliqué on aurait pu inscrire d'autres essais, notamment dans les 20 première minutes où on a beaucoup joué sans scorer. On avait pris la décision de ne pas taper les pénalités durant les 20 premières minutes. On se sentait bien et on était confiant. On n'est pas loin de marquer, ils écroulent un maul, ça se tourne contre nous et derrière on prend trois points.

Sébastien Tillous Borde face au Racing 92AFP

" J'espère qu'on ira chercher quelque chose, parce que ça manque de soulever un trophée "

Malgré tout, cette victoire peut-elle servir de déclic...

S. T-B : On a réussi à être équilibré en attaque et en défense en étant notamment propre sur l'aspect défensif. On n'a pas pris d'essai dans les lignes arrières, c'est très bien aussi. Ce match peut être fondateur car on a un mois très important avec Clermont qui se profile, deux matches de Coupe d'Europe et la Rochelle ensuite. Si on fait un gros mois, on peut être pas mal. C'est bien, ça peut être un déclic pour l'équipe. J'espère qu'on va faire une grosse deuxième partie de saison. On a le potentiel, on n'est pas loin. J'espère qu'on ira chercher quelque chose, parce que ça manque de soulever un trophée.

L'équipe commence-t-elle à assimiler ce que veut mettre en place Mike Ford ?

S. T-B : On voit sur le terrain que ça progresse. Il faut du temps pour s’imprégner de ce qu'il veut mettre en place. On doit aussi avoir tous les joueurs disponibles... On continue de s’entraîner et on veut aller chercher des matches références. Ce week-end, c'était bien mais on doit monter crescendo sur le mois qui vient. On commence à avoir de la cohésion un peu partout. On prend plus de plaisir, même dans un match comme dimanche où ça tapait dur. Et le public aussi prend du plaisir, c'est ce que l'on veut.

Sébastien Tillous-Borde (Toulon) face au Racing 92 - 1 janvier 2017Icon Sport

Qu'est-ce qui est le plus dur finalement dans la philosophie de jeu prônée par Ford ?

S. T-B : Le plus dur dans ce schéma reste que chacun connaisse bien son rôle. Et notamment dans la fatigue, il faut bien communiquer et pouvoir être bien placé. Ça demande de garder de la lucidité et de mettre de l'ordre dans le désordre ! On doit prendre l'habitude de faire ce qui est demandé, même dans la difficulté. Même si tu es au top physiquement, il y a des moments dans un match où tu peux être cramé et il faut garder la tête pour être bien placé et garder toutes les options qu'on met en place la semaine.

" En début de saison, on avait cet état d'esprit conquérant en déplacement. Ce que l'on a perdu par la suite "

Ce week-end un sacré morceau se dresse devant le RCT avec un déplacement à Clermont. Comment appréhendez-vous cela ?

S. T-B : Clermont, ils sont au-dessus. Sincèrement. Depuis le début de la saison, ils jouent très bien. Ils font tourner l'effectif, n'ont pas trop de blessés. On va essayer d'aller faire un gros match la-bas. De toute façon si on n'est pas au niveau, on va prendre 40 points.

Sébastien Tillous-Borde (Toulon)Icon Sport

Ce qui n'est pas rassurant, par ailleurs, c'est que Toulon pioche à l'extérieur. Comment expliquez-vous cela ?

S. T-B : A Mayol, on est plutôt bien. A l'extérieur, on se délite, on est beaucoup moins constant. On doit aller chercher de la régularité loin de chez nous, ce sera important pour la suite. En début de saison, on avait cet état d'esprit conquérant en déplacement. Ce que l'on a perdu par la suite. C'est peut-être bête à dire, mais quand on rentre à Mayol, on a peut-être une motivation supplémentaire et à l'extérieur sans que cela soit conscient on est peut-être plus en dedans.

Quelques blessés de longue date sont sur le retour. Parmi eux Matt Giteau. Que peut-il vous apporter et notamment dans ce jeu mis en place par Ford ?

S. T-B : Je pense que Matt est le genre de joueur qui respecte le schéma de jeu mais peut à tout moment libérer une situation en apportant quelque chose de différent. En pleine forme, il est très important dans l'équipe. Dans le schéma de Mike, il va se régaler car le coach demande un jeu plus aéré. Même si nous ne sommes pas encore parvenus à le faire à fond...