PRO D2 - Serge Milhas (Albi) : "Aujourd'hui, nous sommes dans une vraie merde"

"On doit gagner cent fois ce match et nous ne le gagnons pas. Aujourd'hui, nous sommes dans une vraie merde. Quand je vois notre prestation durant les 20 dernières minutes, je suis sans voix … C'est affligeant" . Serge Milhas, le manager d'Albi, a vu rouge après le match nul concédé par son équipe vendredi soir face à Narbonne (13-13). Le technicien a eu des mots très durs à l'encontre de ses joueurs.

Serge Milhas (Albi) et son groupeIcon Sport

Dans la course au maintien, ce résultat nul à domicile n'arrange pas les Albigeois. Ils demeurent même en danger, ayant vu Béziers, premier relégable, revenir à seulement deux points derrière. Mais ce qui blesse avant tout le manager albigeois, c'est l'attitude de ses joueurs. "Entre Noël et le 1er de l'an, j'ai envoyé des vidéos pour que les joueurs préparent ce match. Seuls cinq joueurs ont ouvert le fichier…" , déplore-t-il dans la Dépêche du Midi.

Albi menait pourtant de 13 points à la mi-temps

Et la colère du manager tarnais est d'autant plus grande qu'elle est mêlée à de la frustration. En effet, tout avait bien commencé pour les Tarnais qui menaient de 13 points à la pause, grâce à des essais de Kirkpatrick et Naqiri notamment. Mais au retour des vestiaires, les Jaune et Noir ont totalement lâché pour subir le retour des Audois, sans vraiment réagir faisant dire à Serge Milhas, "En face, j'ai vu une équipe qui se révolte, qui est agressive, qui met des coups. Nous, on est trop tendres. Nous ne sommes pas des combattants."