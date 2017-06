Yacouba Camara : "Nous avons revu le match... ce n’était pas digne d’un XV de France"

La semaine est studieuse au sein du XV de France. Quoi de plus normal pourriez-vous dire après la lourde défaite concédée par les Tricolores samedi dernier à Pretoria face à l'Afrique du Sud (37-14). "Le groupe était surtout énervé par la qualité du jeu qui a été produite samedi dernier. L’équipe s’est mobilisée en début de semaine, a su se dire les choses dans les vestiaires. C’était trop gros, ce n’était pas la vraie équipe de France qui a joué à Pretoria. Il s’agit d’effacer tout cela et de repartir sur une page blanche en vue de ces deux derniers tests" , a souligné devant la presse ce mardi le troisième ligne Yacouba Camara (23 ans ; 4 sélections).

Yacouba Camara (XV de France) face à l'Afrique du Sud - 10 juin 2017Icon Sport

" Nous n’avons pas été à la hauteur de nos qualités "

Tout a été décortiqué, notamment à la vidéo. Et le constat est unanime : les Bleus n'étaient pas au niveau sur ce match. Camara appuie : "Nous avons revu le match ensemble lundi… Dans le combat, dans l’engagement, ce n’était pas digne d’un XV de France. Malgré tout on s’accroche au score jusqu’à l’heure de jeu, mais il y avait largement de quoi faire mieux. Nous n’avons pas été à la hauteur de nos qualités. On perd au total dix ballons dans la partie, dont trois dans les dix premières minutes si je me souviens bien. Autant de munitions gratuites, offertes à l’adversaire... à ce niveau-là, ce n’est pas possible" .

Vidéo - Lafond : "Cette tournée ressemble à une balade touristique au Kruger Park pour faire des barbecues" 04:04

" C’est en premier lieu dans le secteur physique qu’il faudra répondre présent "

Samedi, à Durban, la pression sera indéniablement sur les épaules des Bleus qui ne peuvent se permettre de passer à nouveau à côté de leur sujet. Une défaite et la tournée d'été serait déjà perdue. Qu'importe ce qu'il se passera lors de la dernière rencontre à Johannesbourg. "Tout le monde s’est remis en question, a effectué son autocritique. Samedi, nous n’aurons pas le droit à l’erreur car nous savons ce qui nous attend. Les Springboks ont fait évoluer leur jeu, certes, mais c’est d’abord une équipe qui tape très fort, qui recherche l’affrontement physique. C’est en premier lieu dans ce secteur qu’il faudra répondre présent" , lance Yacouba Camara. Après la parole, les actes ? Réponse samedi...

C.M avec Nicolas Zanardi (Midi Olympique)