XV DE FRANCE - Quel bilan des tournées d'été depuis 1995 ?

La défaite de l’équipe de France samedi à Pretoria (37-14) pour le premier test-match de la tournée d’été a remis au goût du jour l’éternelle question de ces rencontres estivales : à quoi servent-elles ? S’ils ont permis à certains joueurs de connaître quelques capes avec le maillot tricolore (leur seule pour certains), ces matches n’ont pas forcément offert une bonne publicité au XV de France. Et ce, notamment depuis le passage au Top 14.

3 petites victoires depuis 2007…

Rentrons rapidement dans le vif du sujet. Sur les 11 tournées disputées par les Tricolores depuis 2006 (la tournée actuelle n’est pas prise en compte), les Bleus n’ont gagné que… 5 petits matches sur 21 joués ! Et ce n’est qu’en 2006 que la France a remporté plus d’une rencontre lors d’une tournée, sur cette même période : c’était en Roumanie (14-62) et en Afrique du Sud (26-36). Depuis, on ne compte que trois victoires : en Nouvelle-Zélande en 2007 (22-27) et en Argentine (10-49 en 2012 ; 0-27 en 2016). Un point à retenir : la France gagne peu, mais la France gagne largement. Quand elle s’impose, c’est en moyenne avec 25 pts d’écart, contre 19 pts entre 1995 et 2005.

Et parmi les 16 défaites, certaines sont gravées dans l’histoire du maillot frappé du coq, notamment le 61-10 encaissé en 2007 contre les All Blacks, une semaine après un cinglant 42-11. L’Australie est aussi une terre hostile pour les Bleus. En témoignent le 40-10 de 2008 ou encore le 50-23 de 2013. En Argentine, l’équipe de France a alterné le bon et le moins bon, mais l’on retiendra principalement la gifle reçue en 2010 (41-13).

… et des défaites toujours plus lourdes

Bref, un bilan pas bien clinquant. Tandis que sur les 10 tournées entre 1996 et 2005, le ratio de victoires (40%) et la moyenne de points inscrits par rencontre (24 pts) étaient plus élevés. Alors certes, les matches gagnés n’étaient pas contre des nations majeures, si l’on excepte l’Argentine et l’Afrique du Sud (Roumanie, Fidji, Samoa, Etats-Unis et Canada), mais cela n’enlève rien à la performance. D’autant que dans le même temps, on ne compte que deux défaites (sur 14) avec plus de 14 pts d’écart, à chaque fois contre la Nouvelle-Zélande (54-7 en 1999 et 37-12 en 2001). Face aux nations du Sud, la France tenait la dragée haute jusqu’en 2005. Depuis, c’est 11 défaites (sur 16) avec plus de 14 pts de différence, l’écart moyen sur chaque match perdu étant de 20 pts depuis 2006 contre 11 pts entre 1995 et 2005.

Nouvelle-Zélande - France - juin 2007Icon Sport

Mais ces maux sont-ils la conséquence du passage au Top 14 (saison 2005-2006), ses arrivées massives de stars internationales et son calendrier chargé ? Pas si sûr. Car à s’y pencher de plus près, les difficultés du XV de France dans ces matches estivaux ont débuté en 2001. Les joueurs de Bernard Laporte (alors sélectionneur à l’époque) partent pour deux tests contre l’Afrique du Sud et un contre la Nouvelle-Zélande. Malgré une victoire contre les Boks en ouverture (23-32), ils s’inclinent lors de leurs deux oppositions suivantes, et ne remporteront un nouveau test qu’en 2004, contre les Etats-Unis (31-39) après 8 défaites consécutives en tournée d’été. Soit la pire série depuis le passage au professionnalisme en 1995 !

Alors, les Bleus ont-ils régressé ? Sont-ils en retard ? Les questions qui entourent les échecs successifs lors des tournées d’été sont nombreuses et les justifications diverses. Mais les chiffres sont là et ne sont pas florissants. Le premier test de cet été ne laisse pas présager un bilan allant en s’améliorant. Reste aux 23 acteurs du terrain de changer le cours de choses.