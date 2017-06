XV DE FRANCE - Machenaud, Plisson, Gourdon, Boughanmi, Rattez : les 5 choix forts de Novès

Machenaud au relais de Serin

Antoine Dupont ne s'étant pas entraîné la semaine dernière, ils étaient deux à postuler à la mêlée du XV de France pour ce premier test face aux Springboks. Si Baptiste Serin avait été titulaire lors des cinq rencontres du dernier Tournoi des 6 Nations, place à Maxime Machenaud pour le premier rendez-vous de cette tournée de juin. On peut facilement imaginer que Guy Novès a opté pour la puissance afin de rivaliser avec les massifs Sud-Africains.

Mais le sélectionneur n'a pourtant pas utilisé cet argument au moment d'évoquer son choix : "Pourquoi Maxime ? Car c'est une tournée, on a envie d'évaluer un peu tout le monde. C'est un choix. On a envie de voir Maxime tout en sachant le niveau des deux autres (Serin et Antoine Dupont, ndlr), des jeunes, qui auront du temps de jeu par la suite" .

Plisson n'a pas le droit de passer à côté

À la charnière, le Racingman sera accompagné de Jules Plisson. L'ouvreur parisien n'a plus évolué avec les Bleus depuis juin 2016 et la tournée en Argentine. Contrairement à Machenaud, sa titularisation était elle attendue avec les absences de Camille Lopez, qui a renoncé à cette tournée, et François Trinh-Duc, qui a disputé la finale du Top 14 avec Toulon dimanche soir.

Jules Plisson (XV de France) - 18 juin 2016Icon Sport

Plisson a donc un énorme coup à jouer, comme l'a souligné le patron tricolore : "Jules a joué au début de notre mandat, il a l'opportunité par le biais des blessures de rejouer. On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres, c'est son cas. Il a une immense chance à saisir, il a tout à gagner. Si jamais il répond à nos attentes, comme ses partenaires, la route continuera pour lui. Comme pour ses partenaires, si jamais il passe à côté, il ira se préparer pour peut-être revenir plus tard. Je vais voir s'il a vraiment progressé sur ce test" .

Gourdon, un petit tour sur le banc

10 sélections, 10 titularisations : voilà le bilan de Kévin Gourdon depuis son arrivée en équipe de France lors de la tournée de juin 2016 en Argentine. Mais ce samedi, le troisième ligne de La Rochelle prendra place sur le banc au coup d'envoi. Une réelle surprise. Pour entourer Louis Picamoles, Guy Novès a choisi le Girondin Loann Goujon et Yacouba Camara. L'ancien Toulousain et futur Montpelliérain n'a joué qu'à trois reprises avec le XV de France, pendant le Tournoi des 6 Nations 2016.

Kévin GourdonIcon Sport

Boughanmi et Rattez tout près d'une première cape

Dans le groupe de 35 éléments convoqués par l'ancien manager toulousain pour ces trois tests en Afrique du Sud, ils sont quatre novices : Mohamed Boughanmi, Nans Ducuing, Anthony Jelonch et Vincent Rattez. Deux d'entre eux devraient honorer leur première sélection samedi en rentrant en cours de jeu : le pilier droit rochelais Boughanmi ainsi que son partenaire de club, l'ailier Rattez.

Mohamed BoughanmiIcon Sport

"Mohamed a travaillé avec nous ces derniers mois d'une manière sérieuse. On sent qu'il est motivé par le fait de porter le maillot de l'équipe de France. Il nous donne l'impression d'avoir envie" , a exliqué Novès sur celui qui va profiter de l'absence du taulier Rabah Slimani pour intégrer le banc. "C'est un poste sur lequel, contrairement à celui de demi de mêlée, nous n'avons pas pléthore de joueurs. On a décidé avec Yannick Bru de lui faire confiance. À lui de nous la renvoyer" .

Même message lancé à son coéquipier : "Vincent Rattez est un garçon dynamique, qui peut s'inscrire dans le projet de jeu que je mène avec le staff, lié au mouvement. S'il a l'occasion de porter le maillot, la porte est grande ouverte. À lui de saisir sa chance" .

On peut aussi noter...

Brice Dulin et Yoann Huget qui profitent des absences des Clermontois Scott Spedding (en tribunes pour la finale du Top 14) et Noa Nakaitaci (blessé). Henry Chavancy qui a été préféré à Jonathan Danty alors que les centres Rémi Lamerat (qui a joué avec Clermont) et Wesley Fofana (blessé) sont indisponibles. La titularisation de Clément Maynadier plutôt que Camille Chat au talon pour remplacer le capitaine Guilhem Guirado. Celle de Julien Le Devedec en deuxième ligne (Sébastien Vahaamahina est forfait pour toute la tournée). Ou encore celle de Jefferson Poirot, qui devance au poste de pilier gauche Eddy Ben Arous en l'absence de Cyril Baille (blessé).

Le XV de départ : Dulin ; Huget, Chavancy, Fickou, Vakatawa ; (o) Plisson, (m) Machenaud ; Goujon, Picamoles, Camara ; Maestri (cap), Le Devedec ; Atonio, Maynadier, Poirot.

Les remplaçants : Chat, Ben Arous, Boughanmi, Le Roux, Gourdon, Serin, Doussain, Rattez.