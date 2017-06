XV DE FRANCE - Louis Picamoles, une faillite quasi totale

Où était le Louis Picamoles de l'automne et de l'hiver ? Pas samedi à Pretoria, où le puissant numéro 8 n'a pas eu son habituel impact, symbolisant les carences du XV de France dans la dimension physique face à l'Afrique du Sud samedi (14-37) en ouverture de la tournée de juin. On avait laissé le futur joueur de Montpellier sur des performances majuscules lors des tests de novembre puis durant le tournoi des 6 Nations. L'indispensable bulldozer permettant aux Bleus de jouer dans l'avancée, l'un de leurs cadres, le seul rescapé de la dernière victoire française face aux Sud-Africains (20-13 en novembre 2009 à Toulouse), et de la dernière défaite sur leur terre (17-42 au Cap en juin 2010). Ce qu'il n'a pas fait au Loftus Versfeld Stadium, au bout d'une excellente saison avec Northampton, pris dans la nasse pour sa 63e sélection.

"Dès l'échauffement, on était mous" (Bru)

Picamoles (31 ans), qui pourtant niveau gabarit fait plus que rivaliser avec les Springboks (1,92 m, 115 kg), n'a quasiment jamais avancé. Ce qu'a reconnu l'entraîneur des avants Yannick Bru, même s'il n'a pas souhaité "entrer dans les analyses individuelles en ce moment" . A chaud. Bru a, en revanche, publiquement exprimé sa "déception" , presque sa colère, d'avoir vu les Bleus subir quasiment tous les impacts. "Je ne pensais pas qu'on reculerait autant, ils nous ont dominé dans l'engagement, les chocs. On est très déçus" a-t-il ainsi déclaré.

Louis Picamoles (France) - 10 juin 2017AFP