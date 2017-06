XV de France - Les Bleus ont "confiance en les coaches"

"La confiance, on l'a entre nous et en les coaches " ,a affirmé mardi le pilier droit du XV de France Rabah Slimani après deux larges défaites face à l'Afrique du Sud, qu'il retrouve samedi pour le dernier test de juin. "On l'a prouvé en novembre (courtes défaites contre l'Australie et la Nouvelle-Zélande, NDLR) et pendant le Tournoi (deux revers, de peu en Angleterre puis en Irlande, trois victoires, NDLR)" , a développé le futur joueur de Clermont, pour qui "tout est possible" samedi à Johannesburg.

Rabah Slimani (XV de France) face à l'Afrique du Sud - 17 juin 2017Icon Sport

"A nous peut-être de nous remettre un peu en question, de bosser. On sait ce qu'on a fait de bien, de pas bien" , a ajouté Slimani à la presse à Durban, où le XV de France reste jusqu'à jeudi. "(Encaisser) deux défaites avec autant de points (14-37 à Pretoria le 10 juin puis 15-37 à Durban samedi), c'est sûr que c'est compliqué. Mais sur le deuxième il y a plus de choses positives à retenir. Donc pour bosser c'est mieux (cette semaine)" , a aussi estimé le pilier droit international.

"Peut-être que sur le troisième on affichera l'état d'esprit du deuxième tout en gommant les erreurs" , a souligné Slimani, qui a appelé les Bleus à faire preuve à Johannesburg de "plus de justesse et d'agressivité" .

Antoine Dupont et Louis Picamoles (XV de France)AFP