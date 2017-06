XV DE FRANCE - Jules Plisson répondra-t-il aux attentes de Guy Novès face à l'Afrique du Sud ?

"Quand est-ce qu’ils annoncent la liste ?" Stade Jean-Bouin, le 9 mai dernier. À l’issue d’une séance de tirs au but, Jules Plisson (26 ans, 13 sélections) nous interpelle pour savoir quand Guy Novès et son staff communiqueront la liste des joueurs retenus pour la tournée d’été en Afrique du Sud. Le demi d’ouverture du Stade français ne peut cacher son impatience.

Depuis le 25 juin 2016 et une victoire du XV de France en Argentine (0-27), le Parisien ne figure plus vraiment dans les plans du sélectionneur. Écarté lors des tests de novembre et le Tournoi des 6 Nations au profit de Camille Lopez, François Trinh-Duc et même Jean-Marc Doussain, Jules Plisson a connu une année contrastée. "Au début de la saison, j’étais un peu dégoûté du rugby" , confiait-il en février dans les colonnes du magazine Flair-Play. "On a critiqué ma condition physique alors que j’étais dans les premiers sur les tests."

"S’il répond à nos attentes, la route continuera pour lui..." (Novès)

Dans l’ombre du XV de France, le Parisien bosse ses lacunes pointées par Guy Novès. "On a beaucoup parlé de ma défense qui était liée à des lacunes techniques" , explique-t-il. "Je sortais trop vite de la ligne… J’ai pris conscience qu’il faut toujours travailler plus. Après, il me faudrait plus de temps de préparation physique pour travailler la vitesse, l’explosivité. Il y a plein de domaines dans lesquels je suis perfectible. C’est compliqué. On a toujours quelque chose en plus à travailler."

Jules PlissonIcon Sport

Retenu pour défier les Springboks samedi à Pretoria, Plisson débutera la rencontre aux côtés du demi de mêlée Maxime Machenaud. Un retour scruté ! "Jules était là au début de notre mandat. Il a l’opportunité de revenir par le biais des blessures" , a rappelé Guy Novès. "On dit que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C’est son cas. Il a une immense chance à saisir et tout à gagner. S’il répond à nos attentes, comme ses partenaires, évidemment, la route continuera pour lui. Si jamais il passe à côté, comme ses partenaires, il ira se préparer à nouveau pour revenir peut-être plus tard."

Un changement de tee pour retrouver des sensations

Titularisé à 15 reprises en Top 14 (pour 18 matches disputés), Jules Plisson s’est surtout illustré en Challenge Cup, à l’image de son drop décisif en demi-finale face à Bath (28-25). "Il a fait une très bonne fin de saison avec son club" , souligne le sélectionneur. "Mais nous l'avons toujours suivi. Après, l'engagement qu'il va affronter samedi nous montrera à tous s'il est au niveau. En championnat, le niveau est complètement différent." Couvé par Greg Cooper, l’entraîneur néo-zélandais du Stade français, Jules Plisson a progressé dans l’animation offensive en prenant notamment de la profondeur pour faire la passe dans le bon timing.

Jules Plisson (Stade français) - 23 avril 2017Icon Sport

Sa régularité dans l’exercice du tir au but est également en progrès même si son taux de réussite en Top 14 (72%) est encore en deçà des standards internationaux. 7e meilleur buteur du Top 14, le numéro 10 du XV de France a changé de tee en début de saison pour retrouver ses sensations et le plaisir de buter. Beaucoup plus relâché que par le passé, il a incontestablement gagné en précision. Face aux Boks, une bonne performance ne suffira sans doute pas. Jules Plisson devra briller pour espérer bousculer une hiérarchie au poste d’ouvreur bien ancrée dans l’esprit de Guy Novès.