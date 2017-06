XV DE FRANCE - Jefferson Poirot : "On manque encore de précision, peut-être d'intelligence de jeu"

"Ils se contentent de défendre et de nous mettre des contres, des essais à zéro passes. Sans les deux interceptions, ce n'est pas la même histoire. Je n'ai pas l'impression qu'on ait été débordés, c'est ce qui m'énerve un peu. On manque encore de précision, peut-être d'intelligence de jeu par moments. Mais physiquement, tu n'es pas défoncé par ces types comme la semaine dernière, où on doit en prendre plus" , a commenté le pilier gauche des Bleus.

Et de rajouter : "On ne s'est pas menti comme la semaine dernière, mais on n'est pas encore assez précis pour pouvoir rivaliser avec des équipes de haut niveau. Le score est lourd et ne reflète pas forcément le match. Mais au final on prend 37 points. C'est lourd à digérer, car on tient le ballon. Tu demandes "ne vaut-il pas mieux faire comme eux, défendre, et profiter des erreurs pour marquer ?" Eux sont ultra réalistes" .