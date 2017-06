XV DE FRANCE - En un an, Baptiste Serin est passé du "jeunot" au leader qui se sent "plus légitime"

Son nom apparait aujourd’hui comme une évidence lorsque Guy Novès annonce les différents groupes du XV de France. Pourtant, la carrière internationale de Baptiste Serin n’a démarré qu’il y a un an. C’était en Argentine, le 19 juin dernier. Cette première titularisation venait récompenser une saison pleine durant laquelle le demi de mêlée bordelais s’est révélé aux yeux du grand public. Sa progression est telle que le sélectionneur l’inscrit même sur la liste Élite.

Baptiste Serin (XV de France) face à l'Irlande - 25 février 2017Icon Sport

Un an après, le joueur de 22 ans (il fêtera ses 23 bougies le 20 juin) estime que son bilan est "positif" dans un entretien à Midi Olympique. Un bilan auréolé de 10 sélections avec les Tricolores. De quoi le satisfaire. "Si je suis encore avec les Bleus, c’est que j’ai prouvé au staff que je pouvais y rester." Avec 30 feuilles de matches cette saison (en club et avec l’équipe de France), Baptiste Serin a connu une fulgurante accélération dans sa carrière. A tel point qu’il reconnaît avoir "pris de l’expérience 3 ou 4 saisons en une seule."

De la préparation mentale pour gérer la tension

Malgré ce, le minot de La Teste-de-Buch "ne [s]’endort pas pour autant." Car le statut du blondinet de l’UBB a changé. Désormais, il fait office de leader. "J’ai pris conscience que je n’étais plus le jeunot à qui l’on pardonne tout." Pas question donc de se reposer sur ses lauriers. Baptiste Serin travaille au quotidien, sur et en dehors du terrain. Il reconnaît notamment que sa gestion des rencontres a évolué. "J’arrive à prendre plus de recul su les temps forts et les temps faibles de l’équipe." Mais le plus gros changement reste pour lui psychologique, aidé par Gershon Pinon, préparateur mental. "Je me suis aussi amélioré du point de vue mental, où je parviens à rester plus calme malgré la tension."

Baptiste Serin (XV de France)Icon Sport

Heini Adams, l’ancien demi de mêlée bordelo-béglais, joue également un rôle prépondérant auprès de la meilleure révélation de la saison dernière. "C’est quelqu’un sur qui je m’appuie énormément. Surtout parce que je l’ai toujours davantage considéré comme mon mentor, ou mon père spirituel que comme un concurrent."

" Repasser demi d'ouverture s'est avéré enrichissant "

Tout ce travail que mène Baptiste Serin en parallèle du terrain lui permet de s’épanouir davantage dans son rôle. Car désormais, le demi de mêlée le clame : "Il faut que j’assume mon rôle auprès de tout le monde." Ses différentes préparations lui permettent désormais de s’affirmer et le joueur de l’UBB n’a plus peur de donner son opinion. "Aujourd’hui, après un en équipe de France et l’accumulation de quelques capes, je me sens plus légitime. [...] Il m’est plus facile de dire ce que je pense."

Baptiste Serin (Bordeaux-Bègles) - 15 avril 2017Icon Sport

Son approche du jeu a dernièrement évolué en fin de saison. La raison ? Ses quelques piges comme demi d’ouverture avec Bordeaux-Bègles. 3 titularisations avec le numéro 10 floqué dans le dos, comme en jeunes pour ce demi d’ouverture de formation, qui lui ont offert une autre vision de son poste de prédilection. "Quand tu évolues à l’ouverture, tu vois comment le 9 fonctionne et tu comprends encore mieux dans quelles conditions tu veux tel ou tel ballon. Repasser sur ce poste s’est avéré enrichissant dans mon bagage" . Un bagage désormais beaucoup plus étoffé, un an après, sur lequel s’appuiera Guy Novès pour guider les Bleus lors des trois test-matches contre l’Afrique du Sud.

L'intégralité de l'entretien de Baptiste Serin à Midi Olympique est à retrouver en version numérique ici...