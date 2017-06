XV de France - Bernard Laporte a revu "le match avec Guirado"

Le banc de touche manquerait-il à Bernard Laporte ? Venu parler aux joueurs avant le deuxième test-match contre l’Afrique du Sud samedi, le président de la FFR a remis ça, dimanche, après la rencontre. Si son discours d’avant-match ne semble pas avoir eu l’effet escompté auprès du XV de France, l’ancien sélectionneur a tenu à apporter son expertise au groupe de Guy Novès après la nouvelle déroute contre les Springboks (37-15).

Guilhem Guirado (XV de France) - 17 juin 2017Icon Sport

Dans une vidéo postée sur son compte Facebook, Bernard Laporte ne s’en cache pas : "J’ai revu le match avec Guilhem." Le président de la FFR troquerait-il son costume de dirigeant pour celui d'entraîneur ? C'est presque ce qu'il laisse entendre. Car même s'il clame que "on ne va pas refaire le match, le score est lourd" , le successeur de Pierre Camou à la tête de la Fédération estime que "il y a trois essais qu'on doit marquer, tout fait." Mais, à l'image du discours du sélectionneur après la rencontre, il juge la performance des Bleus de meilleure qualité par rapport à la défaite de Pretoria : "Au premier test, tout le monde avait senti qu'on y était pas. Hier (samedi), je disais à Serge (Simon) à la mi-temps "Ils (les Sud-Africains) ont monté leur niveau de jeu". Mais j'estime que nous aussi, on l'a monté d'un cran" .

"Je pense qu'on peut faire un truc"