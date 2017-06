VIDÉO - Test-match : Le féroce haka des Crusaders face aux Lions britanniques et irlandais

Si les désormais célèbres Kapa o pongo et Ka Mate sont entrés dans les moeurs du rugby mondial, cette Tournée des Lions britanniques et irlandais est l'occasion de découvrir de nouveaux haka. En effet, après celui des Auckland Blues, honorant la mémoire de Jonah Lomu, l'incipit de cette troisième rencontre a vu un incroyable haka réalisé par les Crusaders. Très bien chorégraphiée et scénarisée à souhait, la danse des joueurs de Christchurch a littéralement électrisé les 18 000 spectateurs du Rugby League Park. Un haka puissant qui n'a toutefois pas eu le même effet sur les Lions qui se sont modestement imposés 3-12 au terme d'un match bien terne.

Et si la victoire des hommes de Warren Gatland devrait remonter le moral des troupes, cet avant-match féroce pourrait bien une nouvelle fois alimenter la polémique. Et pour cause : la semaine dernière, James Corrigan, journaliste britannique pour le Telegraph, n'avait pas apprécié la gestuelle guerrière des joueurs d'Auckland, mimant un égorgement à la fin du haka. "Personne ne veut que cela se transforme en incident international mais les Blues aurait pu utiliser d'autres gestes" , soulignait le journaliste en faisant référence à l'attentat de Londres.

Le haka des Blues face aux LionsAFP