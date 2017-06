Vidéo - Le résumé de Hurricanes - Lions britanniques (31-31)

Largement en tête à la pause 23-7, grâce à des essais de l'ailier écossais Seymour et du Gallois North, les Lions se sont fait peur. En effet, au retour des vestiaires, Laumape (41e) puis Goosen (68e) et Fifita (71e) ont permis à la province de Wellington - vainqueur du dernier Super Rugby - d'égaliser et de croire un instant à la victoire avant que le match ne se termine sur un résultat nul (31-31).

Au passage, la combinaison sur l'essai de Laumape est à savourer...