Vidéo : Le carton rouge de Sonny Bill Williams (All Blacks) face aux Lions britanniques

Peu de All Blacks ont vu rouge depuis la création de la sélection et en ce samedi, Sonny Bill Williams (31 ans, 35 sélections) va donc entrer dans l'histoire à sa façon. En se rendant coupable d'un plaquage dangereux sur l'ailier des Lions britanniques Anthony Watson, le centre champion du monde en 2015 a écopé d'un carton rouge. Son épaule heurtant le visage de l'Anglais, M. Garcès et ses assistants ont décidé d'appliquer la sanction suprême.