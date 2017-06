VIDÉO - L'essai magnifique des Lions britanniques et irlandais face aux All Blacks

Quel essai magnifique ! À la 36e minute du premier test entre les All Blacks et les Lions ce samedi, les joueurs de Warren Gatland ont inscrit un pur bijou. Une réalisation de 80 mètres, partie d'une superbe relance de Liam Williams dans ses 22 mètres. Jonathan Davies et Elliot Daly étaient au relais pour permettre à Sean O'Brien de conclure. Un chef-d'oeuvre, tout simplement...