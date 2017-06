VIDEO - L'essai de Ross Cronje (Afrique du Sud) face à la France

L'équipe de France venait de prendre un coup sur la tête avec l'essai de pénalité accordé aux Sud-Africains et le carton jaune infligé à Brice Dulin, les Boks en ont rajouté une couche dans la foulée. Sur une touche à 30 mètres de la ligne, le talonneur Malcolm Marx lance en fond d'alignement sur Warren Whiteley. Le bloc du 3e ligne centre recule, ouvrant ainsi une porte dans la défense française et sert son demi de mêlée, Ross Cronje, venu s'engoufrer dans la brèche. Pour sa première sélection, le joueur des Lions (27 ans) accélère et dépose toute la défense française pour aller inscrire le troisième essai de son équipe. Une combinaise chirurgicale au résultat imparable.