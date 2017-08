Tuilagi et Solomona virés du camp d'entraînement des Anglais

Le camp d'entraînement n'aura pas duré longtemps pour Manu Tuilagi (26 ans, 27 sélections) et Denny Solomona (23 ans, 2 sélections). Les deux joueurs ont été virés du groupe ce lundi à cause de leur comportement, comme l'a annoncé la Fédération via Twitter. Tous les deux faisaient partie des 37 joueurs convoqués par le sélectionneur Eddie Jones. Ce stage de pré-saison avait débuté samedi à Teddington. Il devait se terminer ce lundi.

Tuilagi était pourtant attendu par Jones

Tuilagi, le centre de Leicester, effectuait son retour en sélection. Sa dernière cape remontait au 12 mars 2016, face au pays de Galles (25-21). Entre temps, il n'avait pas été épargné par les pépins physiques. Joueur extravagant, le joueur des Tigers n'en est pas à son coup d'essai concernant les sorties de route. Quant à Solomona, l'ailier de Sale, il avait fait ses grands débuts en sélection lors de la tournée du XV de la Rose en Argentine, au mois de juin, profitant notamment de l'absence des joueurs pris avec les Lions britanniques et irlandais.

Manu Tuilagi sous le maillot du XV de la RoseIcon Sport

Eddie Jones semblait placer de grands espoirs en Manu Tuilagi : "Personne n'a démoli les All Blacks comme il l'a fait en 2012", déclarait-il notamment. "Pour le moment, tout va bien. On prie juste pour qu'il puisse connaître une période sans blessure pour montrer ce qu'il est capable de faire". Les Anglais ont prévu deux autres stages en septembre et fin octobre-début novembre avant la tournée d'automne où ils affronteront les Argentins, les Australiens et les Samoans.