Tournée de juin - Australie : Samu Kerevi et Nick Phipps déclarent forfait sur blessure

"Jake (23 ans, 0 sel.) a déjà participé à un rassemblement cette année et il a franchi un cap aux Waratahs. Rob (27 ans, 33 sel.) est depuis longtemps un leader fort dans l'environnement des Wallabies et son expérience sera précieuse" , a réagi le sélectionneur Michael Cheika. L'Australie recevra les Fidji le samedi 10 juin à Melbourne, puis l'Ecosse le 17 à Sydney, et enfin l'Italie le 24 à Brisbane.

Le groupe des 34

Avants (18) : Allan Alaalatoa (Brumbies), Rory Arnold (Brumbies), Adam Coleman (Western Force), Sam Carter (Brumbies), Jack Dempsey (Waratahs), Ned Hanigan (Waratahs), Richard Hardwick (Western Force), Scott Higginbotham (Reds), Michael Hooper (Waratahs), Sekope Kepu (Waratahs), Tolu Latu (Waratahs), Stephen Moore (Reds), Tatafu Polota-Nau (Western Force), Tom Robertson (Waratahs), Scott Sio (Brumbies), Toby Smith (Rebels), Lopeti Timani (Rebels), Lukhan Tui (Reds)

Arrières (16) : Quade Cooper (Reds), Israel Folau (Waratahs), Bernard Foley (Waratahs), Will Genia (Stade Français/FRA), Kyle Godwin (Brumbies), Dane Haylett-Petty (Western Force), Reece Hodge (Rebels), Karmichael Hunt (Reds), Rob Horne (Waratahs), Marika Koroibete (Rebels), Tevita Kuridrani (Brumbies), Eto Nabuli (Reds), Sefa Naivalu (Rebels), Jake Gordon (Waratahs), Joe Powell (Brumbies), Henry Speight (Brumbies)