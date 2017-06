Mannix ne comprend pas le fonctionnement du rugby français : "On a vu personne cette saison"

Après la débâcle du XV de France en Afrique du Sud lors de la tournée d'été, le championnat de France a été la cible de nombreuses critiques. Pour ses détracteurs, le Top 14 ne prépare pas assez au rythme du niveau international et les étrangers y sont aussi trop nombreux. De vives attaques qui n'ont pas plu au manager néo-zélandais de la Section paloise.

Mécontent, Mannix a défendu son travail en conférence de presse. "Mon rôle est de m’occuper de la progression du club et de la formation des jeunes joueurs. Je pense qu’on pratique ici un rugby le plus souvent bon, avec de la vitesse, de la qualité de passe, la connaissance de notre système de jeu, la redistribution des joueurs sur le terrain" , s'est-il défendu, comme le rapporte Sud-Ouest.

Simon Mannix (Section paloise) - janvier 2017Icon Sport

Un sérieux problème de communication

Et pour l'ancien international all black (1 sélection), qui a réalisé l'an dernier son meilleur bilan depuis son arrivée en Béarn (9e à l'issue de la saison 2016/2017), c'est aussi à la Fédération et aux membres du staff tricolore de se poser les bonnes questions. Pour lui, il faudrait déjà mettre en place une communication qui semble coupée. "Si les entraîneurs de l’équipe de France avaient mis un pied ici une fois dans la saison pour voir comment on fonctionne, ça nous aurait fait un énorme plaisir. Mais on a vu personne cette saison" , a-t-il regretté.