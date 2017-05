Test-match - XV de France : Jelonch, Rattez et Penaud appelés pour la tournée en Afrique du Sud

Pour certains, les bonnes nouvelles s'enchaînent à l'image du jeune centre de Clermont, Damian Penaud (20 ans), étincelant avec son club ce samedi en demi-finale du Top 14 et appelé pour la première fois avec le XV de France pour la tournée en Afrique du Sud. Il fait partie des 35 heureux élus pour cette série de trois test-matches face aux Springboks (10, 17 et 24 juin).

Taofifenua de retour après 2 ans de disette

Le fils d'Alain ne sera pas le seul à avoir la possibilité de connaître sa première cape avec les Bleus puisque le troisième ligne aile de Castres, Anthony Jelonch (20 ans), et l'ailier de La Rochelle, Vincent Rattez (25 ans), vont découvrir la sélection nationale. On notera également le retour du deuxième ligne de Toulon, Romain Taofifenua (26 ans, 8 sélections), qui n'avait plus porté le maillot tricolore depuis mars 2015. Il profite de l'absence sur blessure de Sébastien Vahaamahina, son ancien coéquipier de Perpignan et désormais à Clermont.

Romain Taofifenua (Toulon)Icon Sport

Homme de base de Guy Novès au centre, le Clermontois Rémi Lamerat ne sera pas de la partie cette fois. Ce sont Henry Chavancy (Racing 92), Jonathan Danty (Stade français), Gaël Fickou (Toulouse) et donc Damian Penaud (Clermont) qui seront en concurrence pour les deux places. Les finalistes du championnat, Toulonnais et Clermontois, rejoindront le groupe France au lendemain de la rencontre, soit le lundi 5 mars. Sont concernés : Chiocci, Guirado, Iturria, Lopez, Penaud et Taofifenua.

Le groupe : Atonio, Ben Arous, Boughanmi, D. Camara, Y. Camara, Chat, Chavancy, Chiocci, Danty, Doussain, Dulin, Dupont, Fickou, Goujon, Gourdon, Guirado, Huget, Iturria, Jelonch, Le Devedec, Le Roux, Lopez, Machenaud, Maestri, Maynadier, Penaud, Picamoles, Plisson, Poirot, Rattez, Serin, Slimani, Spedding, R. Taofifenua, Vakatawa.