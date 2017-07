TEST-MATCH - Vidéo - Taulupe Faletau signe l'essai de la révolte pour les Lions (21-24)

Menés de 9 points, après une nouvelle pénalité concédée, les Lions décident alors de passer à l'action. Une mouvement insufflé à la suite d'une touche gagnée et d'un ballon écarté jusqu'à l'aile d'Anthony Watson. Un reversement de jeu plus tard et la balle passe par les mains de Jonathan Sexton puis Owen Farrell et enfin Liam Williams qui envoie le troisième ligne gallois Toby Faletau marquer l'essai de la révolte.