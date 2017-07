TEST-MATCH - Stephen Moore (Australie) terminera sa carrière internationale à la fin de l'année

Il participera le mois prochain au Rugby Championship, ce Tournoi des quatre nations de l'hémisphère sud, et mettra un terme à sa carrière internationale à l'issue de la tournée européenne de l'Australie à l'automne. "J'ai eu de la chance de jouer aussi longtemps que je l'ai fait. Et je suis incroyablement reconnaissant envers les Wallabies et la Fédération australienne" , a-t-il dit. "Je rendrai le brassard lors du prochain Test et je ferai de mon mieux lors des quatre prochains mois pour soutenir de toutes les façons possibles la nouvelle direction." Moore, qui avait été pour la première fois sélectionné en juin 2005 contre les Samoa, a participé à trois Coupes du monde. Il était capitaine des Wallabies depuis juin 2014.